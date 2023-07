Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung an Infostand; Tödlicher Unfall auf Verkehrsübungsplatz; Einbruch auf Baustelle; Weiterer Verkehrsunfall

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung im Zusammenhang mit Infostand (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagmittag auf dem Marktplatz ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge störten mehrere Personen, die dem linken Spektrum zuzurechnen sein dürften, gegen 12.05 Uhr den Betrieb eines Infostands der AfD. Die Gruppe wurde von einer 54-jährigen Mitarbeiterin der Stadt Reutlingen angesprochen, woraufhin es zu einem Handgemenge kam, bei dem die Frau des Gemeindlichen Vollzugsdienstes zu Boden gestoßen wurde. Gegen die Maßnahmen der inzwischen verständigten Polizei leistete eine 24-Jährige Widerstand, weshalb sie für kurze Zeit fixiert werden musste. Die restlichen Personen der Gruppierung konnten unerkannt flüchten. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand, auch Sachschäden sind bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (jp)

Münsingen (RT): Gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagvormittag ereignet. Gegen 10.10 Uhr war ein 70 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Bismarckstraße unterwegs, als er mit dem Wagen wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Die Beifahrerin in einem der geparkten Autos wurde hierbei verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Auch der Senior wurde in eine Klinik eingeliefert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 8.500 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck - Lindorf (ES): Tödlicher Unfall auf Verkehrsübungsplatz

Ein 55-jähriger Mann hat am Montagmorgen bei einem Unfall auf dem Verkehrsübungsplatz Birkhau sein Leben verloren. Auf dem Übungsgelände fand am Vormittag unter der Leitung des 55-Jährigen ein Seminar für Fahrsicherheitsinstruktoren mit insgesamt 19 Teilnehmern statt. Gegen zehn Uhr sollte ein 53-jähriger Kursteilnehmer mit seiner Honda absprachegemäß nach entsprechender Beschleunigung ein Bremsmanöver durchführen und kontrolliert zum Stillstand kommen. Dabei blockierten nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund eines Fahrfehlers beide Räder des Motorrads, das in der Folge ins Schlingern geriet und unkontrolliert auf den Kursleiter und mehrere, das Manöver vom Fahrbahnrand aus beobachtende Kursteilnehmer zusteuerte. Der 55-jährige wurde von dem Motorrad frontal erfasst und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Hondafahrer wurde nach derzeitigem Stand bei der Kollision nicht verletzt, musste aber mutmaßlich mit einem Schock vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine 35-jährige Kursteilnehmerin, die von dem Motorrad seitlich touchiert und leicht verletzt worden war, kam ebenfalls ins Krankenhaus. Neben Notarzt und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung waren zur Betreuung der Beteiligten vor Ort. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Motorrad wurde beschlagnahmt und zur Dienststelle abgeschleppt. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Werkzeug gestohlen

Werkzeug im Gesamtwert von wohl mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Wochenende aus einer Rohbau-Tiefgarage in der Max-Lang-Straße in Leinfelden gestohlen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, acht Uhr, zwei Bautüren auf und entwendeten unter anderem mehrere Akku-Maschinen des Herstellers Bosch. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (mr)

