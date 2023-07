Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gas-Austritt; Anhänger-Diebstahl; Belästigungen und Auseinandersetzung in Freibädern; Brände; Einbruch

Radfahrer zu Fall gebracht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden am Sonntagnachmittag in Gönningen. Kurz vor 15.30 Uhr befuhr ein Kleintransporter verbotswidrig die aufgrund von Bauarbeiten in Richtung Hechinger Straße gesperrte Bierwiesenstraße. An der Baustelle auf der Fahrspur des Kleintransporters wechselte dessen noch unbekannter Fahrer auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender, 82 Jahre alter Mann auf einem Fahrrad, der seinerseits von der Hechinger Straße in die Bierwiesenstraße abgebogen war, musste daher auf den Gehweg ausweichen und kam hierbei zu Fall. Dabei wurde der Senior derart verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr reaktionslos weiter. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs liegt bislang nicht vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Gas ausgetreten

Eine undichte Gasflasche hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Bronnweilerstraße geführt. Gegen 14.20 Uhr stellte ein Anwohner den Austritt von Gas aus einem Gasflaschenlager auf einem Grundstück in der Bronnweilerstraße fest und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um die zwischenzeitlich leere Gasflasche. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nicht. (rn)

Eningen (RT): Vorfahrt nicht beachtet und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend leichte Verletzungen zugezogen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Vans befuhr gegen 20.10 Uhr die Augenriedstraße und bog nach links in die Hohenstaufenstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden, 19-jährigen Rollerfahrers. Um eine Kollision zu verhindern, leitete dieser eine Gefahrenbremsung ein und kam hierbei zu Fall. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Reutlinger Straße. Der Rollerfahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst wurde glücklicherweise nicht benötigt. Am Kleinkraftrad entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum unbekannten Flüchtigen unter der Telefonnummer 07121/9918-222 entgegen. (jp)

Gomadingen (RT): Diebstahl von Anhänger

Ein beim Gestütshof abgestellter Anhänger ist in der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, gestohlen worden. Der weiß-graue Hänger des Herstellers Sproll, an dem das Kennzeichen PF-PL 100 angebracht war, war mittels Zugmaulschloss gesichert. Der Wert des Anhängers samt Inhalt wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. (sm)

Kirchheim (ES): Mädchen unsittlich berührt

Eine 15-Jährige ist am Sonntagnachmittag im Freibad von einem 20 Jahre alten Mann unsittlich berührt worden. Das Mädchen hielt sich kurz vor 17.30 Uhr mit zwei Begleiterinnen im Strudelbecken auf, als ihnen eine Gruppe von mehreren jungen Männern hinterherschwamm. Einer der Männer, der 20-Jährige, soll der 15-Jährigen unter Wasser an den Po gefasst haben. Die Mädchen vertrauten sich dem Bademeister an, der die Polizei verständigte und die Männergruppe des Bades verwies. Der 20-Jährige sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen und erhielt ein Hausverbot fürs Freibad für die komplette Badesaison. (sm)

Lenningen (ES): Belästigung im Freibad

Gleich mehrere Personen sind am Samstagnachmittag im Freibad von einem 42 Jahre alten Mann belästigt worden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann ein Kleinkind am Beckenrand an den Armen berührt und einen Zehnjährigen im Wasser unter die Achseln gefasst und hochgehoben haben. Weiterhin soll er im Becken zwei zwölfjährige Jungs und eine 44 Jahre alte Frau an den Beinen und Füßen berührt haben. Die gegen 16.20 Uhr verständigte Polizeistreife brachte den Mann zum Polizeirevier Kirchheim, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Für das Freibad wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen. (sm)

Aichtal (ES): Wiesenbrand

Zu einem Wiesenbrand sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag nach Aich ausgerückt. Dort war nach jetzigem Kenntnisstand gegen 14 Uhr vermutlich aufgrund der Trockenheit und Hitze ein Reisighaufen auf einer Wiese in der Verlängerung der Straße Hagen in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von ca. 20 auf 20 Metern aus, bevor es von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten angerückt war, gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. (sm)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung in Freibad

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag im Neckarfreibad. Kurz vor 18 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gemeldet, weshalb mehrere Streifenwagen zum Bad ausrückten. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Personen in Streit geraten und ein 23-Jähriger geschlagen worden sein. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu, wünschte aber keine ärztliche Behandlung vor Ort. Seinen Kontrahenten war es offenbar gelungen, vor dem Eintreffen der Polizei zu flüchten. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Filderstadt (ES): In Gaststätte eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Gaststätte in der Hornbergstraße im Stadtteil Bonlanden sind zwei Unbekannte am frühen Montagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften sich die beiden männlichen Einbrecher gegen 3.30 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben, die sie in der Folge durchsuchten. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden ein Geldbeutel sowie mehrere Getränke aus einem Kühlschrank entwendet. Einer der beiden Täter war mit einem hellen T-Shirt, einer kurze Hose sowie einer Basecap bekleidet. Weiterhin trug er Nike-Schuhe und war schmächtig. Der zweite Täter trug einen Kapuzenpullover. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-502 um Hinweise. (jp)

Neckartenzlingen (ES): Brand in Mülltonne

Rauch aus einer Mülltonne in der Ostpreußenstraße hat am Sonntagmorgen Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Zeugin hatte gegen 8.20 Uhr Qualm aus dem Behälter bemerkt und den Notruf gewählt. Wie sich vor Ort herausstellte, dürften eine oder mehrere entsorgte, noch heiße Zigaretten den Brand ausgelöst haben. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr war die Mülltonne durch einen Anwohner abgelöscht worden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radfahrende kollidiert

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf einem Radweg im Bereich des Baggersees musste ein 40 Jahre alter Radler eine Blutprobe abgeben. Der 40-Jährige befuhr gegen 15.10 Uhr neben einem Zeugen den Radweg in Richtung Tübingen. Dabei kam es im Bereich des Sees zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden, 29-jährigen Fahrradfahrerin. Diese erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem unverletzt gebliebenen, 40 Jahre alten Radler festgestellt. Nachdem ein durchgeführter Test einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Mit Krad auf Pkw aufgefahren

Ein 16-jähriger Kradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagvormittag auf der Illmitzer Straße den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Er war kurz vor 10.30 Uhr mit seiner Aprilia aus Richtung Pliezhausen kommend in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des Baggersees bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 56-Jähriger verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf dessen BMW auf. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. (sm)

Schömberg (ZAK): Unfall mit sechs Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Rottweiler Straße sind sechs Personen den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Gegen 15.55 Uhr fuhr ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Volvo dort in Fahrtrichtung Balingen. Kurz vor dem Ortsende geriet er aufgrund Unachtsamkeit nach links auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender, 44-jähriger Mercedesfahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 55-jährige Beifahrerin im Volvo und alle fünf Insassen des Mercedes. Während die 55-Jährige nach einer ärztlichen Versorgung nach Hause konnte, wurden der Mercedeslenker, seine 37-jährige Mitfahrerin, zwei Mitfahrer im Alter von 17 Jahren und ein 14-Jähriger vom Rettungsdienst, der mit vier Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort war, in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Der Volvo und der Mercedes, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

Balingen (ZAK): Rauch aus Gartenhütte

Feuerwehr und Polizei sind am frühen Montagmorgen zu einem Brand einer Gartenhütte in der Straße Auf der Au ausgerückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet gegen 3.50 Uhr ein Holzbalken durch eine abgestellte Feuerschale in Brand. Der Besitzer der Hütte bemerkte den Rauch und löschte den Balken bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig. Diese war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften ausgerückt. Der entstandene Sachschaden an der Hütte wird auf circa 500 Euro geschätzt. (jp)

