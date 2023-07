Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen der Polizei anlässlich einer Versammlung (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Einsatzmaßnahmen der Polizei anlässlich einer Versammlung

Anlässlich einer Versammlung, die mit dem Thema "Freiheit für Reber Apo" bei der Stadt Reutlingen angemeldet worden war, hat das Polizeipräsidium Reutlingen mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz am Samstagnachmittag die erforderlichen Einsatzmaßnahmen durchgeführt. Gegen 16.30 Uhr versammelten sich ca. 50 Teilnehmer am Listplatz, die in der Folge unter Polizeibegleitung in einem Aufzug skandierend und mit Fahnen schwingend über die Eberhardstraße, den Bürgerpark, Willy-Brandt-Platz, Marktplatz und die Metzgerstraße wieder zurück zum Listplatz gingen. Dort endete die Versammlung gegen 18 Uhr. Im Bereich des Wasserspiels am Bürgerpark kam es kurzzeitig zu Provokationen und Pöbeleien zwischen Versammlungsteilnehmern und Passanten. Hier soll es auch zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Die Ermittlungen dazu dauern an. Weiterhin soll es im Verlauf des Aufzugs zu einer Bedrohung durch einen Versammlungsteilnehmer gekommen sein, dem in der Folge ein Platzverweis erteilt wurde. Nach jetzigem Stand der Erkenntnisse kam es zu keinen weiteren besonderen Vorkommnissen. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell