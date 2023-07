Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 06.07.2023

16.42 Uhr: Plochingen (ES): Beim Einfahren in anderes Auto gekracht

Reutlingen (ots)

Bei der nachfolgenden Pressemitteilung hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Die Beteiligten wurden vertauscht. Wir bitten dies zu entschuldigen. Nachfolgend die korrigierte Version:

Plochingen (ES): Beim Einfahren in anderes Auto gekracht

Ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten hat sich am Donnerstagvormittag in der Esslinger Straße ereignet. Ein 27-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo fuhr gegen 9.40 Uhr vom Fahrbahnrand in die Straße ein und kollidierte hierbei mit einer ebenfalls in Richtung Bahnhof fahrenden 18-jährigen VW Polo-Lenkerin, sodass sich deren Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete. Hierdurch verletzten sich die beiden Autofahrer sowie eine 20-jährige Beifahrerin im Ford. Die 18-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Ford konnten nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Die Bergungsmaßnahmen erfolgten durch die Feuerwehr, welche mit insgesamt einem Fahrzeug und 13 Mann im Einsatz war. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (jp)

