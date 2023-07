Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Beim Einfahren in anderes Auto gekracht

Ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten hat sich am Donnerstagvormittag in der Esslinger Straße ereignet. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW fuhr gegen 9.40 Uhr vom Fahrbahnrand in die Straße ein und kollidierte hierbei mit einem ebenfalls in Richtung Bahnhof fahrenden 27-jährigen Ford-Lenker, sodass sich dessen Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete. Hierdurch verletzten sich die beiden Autofahrer sowie eine 20-jährige Beifahrerin im VW. Der 27-jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die beiden Frauen konnten nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Die Bergungsmaßnahmen erfolgten durch die Feuerwehr, welche mit insgesamt einem Fahrzeug und 13 Mann im Einsatz war. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (jp)

Filderstadt-Bonlanden (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Hornbergstraße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften sich die Einbrecher am Mittwochmorgen, kurz nach zwei Uhr, auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben, die sie in der Folge durchsuchten. Soweit bislang bekannt ist, dürften sie dabei auf das Wechselgeld gestoßen sein, dass sie mitgehen ließen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Kind übersehen

Leicht verletzt wurde ein siebenjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Raichbergstraße / Heinlenstraße ereignet hat. Eine 54-Jährige war gegen 7.50 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Raichbergstraße unterwegs und musste an der Ampel vor der Einmündung zur Heinlenstraße anhalten. Als sie bei Grün anfuhr und in die Heinlenstraße einbog, übersah sie das gelbe Blinklicht und das Mädchen, das mit seinem Tretroller gerade bei Grün die Fußgängerfurt überquerte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte das Kind auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Siebenjährige nach einer notärztlichen Überprüfung zur Untersuchung ins Krankenhaus, das die Kleine aber wenig später wieder verlassen konnte. (cw)

Tübingen (TÜ): Radlerin übersehen

Den ersten Erkenntnissen nach mittelschwer verletzt worden ist eine 65-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Heinrichsweg. Kurz nach 14 Uhr fuhr dort ein 54 Jahre alter Mann mit seinem VW vom Fahrbahnrand an, um zu wenden. Hierbei übersah er die von hinten herannahende Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Frau begab sich in der Folge selbstständig in ärztliche Behandlung. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. (sm)

Tübingen (TÜ): Schwer verletzte Radfahrerin (Zeugenaufruf)

Nach dem unbekannten Fahrer eines weißen VW Transporters fahndet die Verkehrspolizei nach einem Unfall am Donnerstagvormittag auf dem Radweg zwischen Weilheim und Tübingen, bei dem eine 37-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau fuhr gegen zehn Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg entlang der Bahnlinie von Weilheim kommend in Fahrtrichtung Tübingen. Am Beginn der Schrebergartenkolonie kam ihr den derzeitigen Erkenntnissen zufolge ein weißer VW Transporter entgegen, der die komplette Breite des Radweges in Anspruch nahm. Da der unbekannte Lenker seine Geschwindigkeit nicht verringerte, musste die Radlerin, um eine Kollision zu verhindern, den Radweg nach rechts verlassen. An der Teerkante geriet das Fahrrad ins Schlingern, wodurch die Frau zu Fall und unmittelbar vor dem weißen Transporter zum Liegen kam. Der unbekannte Fahrzeugführer hielt an, setzte seinen Wagen zurück, wendete nach mehreren Metern und entfernte sich, ohne sich um die Frau zu kümmern, von der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte die 37-Jährige in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (sm)

