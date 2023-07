Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 18-Jähriger nach Gewaltdelikt in Untersuchungshaft (Wendlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.06.2023/11.39 Uhr

Nach einem Gewaltdelikt, das sich am 25. Juni 2023 in Wendlingen ereignet hat, ist am Donnerstag (6. Juli 2023) ein 18-Jähriger aus einer Esslinger Kreisgemeinde festgenommen worden.

In der Nacht zum 25. Juni 2023, gegen 2.45 Uhr, sollen der Beschuldigte und seine drei annähernd gleichaltrigen Begleiter vor einem Lokal in der Albstraße in Wendlingen mit einem 34-Jährigen zunächst verbal aneinander geraten sein. Plötzlich soll der 18-Jährige dem Mann mit dem Boden einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen und nur knapp dessen Auge verfehlt haben. Mit Verletzungen zunächst unbekannten Ausmaßes war der 34-Jährige in eine Klinik eingeliefert worden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Opfer schwere, knöcherne Verletzungen erlitten hatte, die operativ versorgt werden mussten. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte bei seinem Angriff auf den 34-Jährigen billigend in Kauf genommen habe, dass dieser sein Augenlicht verlieren könnte. Daher wird gegen den Heranwachsenden nicht nur wegen vollendeter gefährlicher Körperverletzung sondern auch wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung ermittelt.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den wegen eines früheren Gewaltdelikts unter Bewährung stehenden, 18-jährigen Deutschen einen Haftbefehl erwirkt hatte, nahmen Ermittler des Polizeipostens Wendlingen diesen am Donnerstagmorgen an seiner Wohnanschrift fest. Der Beschuldigte wurde noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, der gegen den 18-Jährigen Untersuchungshaft anordnete. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell