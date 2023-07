Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Zwei Fahrzeuge liefern sich verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

Am Sonntag (02. Juli) gegen 00:15 Uhr meldeten Zeugen ein mögliches Kraftfahrzeugrennen zwischen einem Ford Fiesta und einem VW Polo an der Unteren Saarlandstraße. Dort sind die beiden Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Mendener Straße gefahren und lieferten sich augenscheinlich ein Rennen. Einer der Zeugen hörte mindestens einen deutlich aufheulenden Motor. Anschließend haben ihn die beiden Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Gegenverkehr überholt. Laut Angaben des Beobachters sind sie etwa 100 km/h schnell gefahren. Um eine Kollision zu vermeiden, mussten die entgegenkommenden Kraftfahrzeuge abbremsen und ausweichen. Es ist dabei fast zum Zusammenstoß gekommen. Zeugen konnten der Leitstelle der Polizei eines der Fahrzeuge und das Kennzeichen mitteilen. Schließlich stellten die Beamten bei Eintreffen den Ford Fiesta an der Kreuzung Zeppelinstraße/Obere Saarlandstraße fest. Dort trafen die Beamten auf den 21-jährigen Fahrzeugführer (deutsch) aus Bottrop sowie auf einen 21-jährigen Beifahrer.

Der Führerschein sowie das Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten VW Polo machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 3 unter der Rufnummer 0201/829-0.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell