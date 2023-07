POL-E: Essen: 87-jähriger Fußgänger durch Kollision mit PKW lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am Freitagabend (30. Juni) griffen zwei Männer (20 / 18) einen 18-Jährigen Velberter an, verletzten ihn und raubten sein Smartphone. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Gegen 18:45 Uhr saß der 18-Jährige auf einer Bank an der Niederstraße, als zwei Personen ...

