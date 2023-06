Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Gegen parkendes Auto gefahren

Am Mittwoch entstand höherere Sachschaden bei einem Unfall in Bad Boll.

Kurz vor 19 Uhr fuhr der 81-Jährige mit seinem Opel in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Er kam nach rechts ab und prallte gegen das Heck einen geparkten Audi. An dem Audi befanden sich auf einem Heckträger noch zwei E-Bikes. Durch den starken Aufprall schob es den Audi auf einen VW. Bei dem Unfall wurde der Verursacher und seine Beifahrerin leicht verletzt. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte die Polizei fest, dass der 81-Jährige eine HWS-Schiene trug und somit auch nur eingeschränkt fahrtauglich war. An den drei Autos entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Opel und Audi mussten abgeschleppt werden. Auch die beiden E-Bikes wurden total beschädigt. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 4.000 Euro. Da der 81-Jährige nur eingeschränkt fahrtauglich war, muss er nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Die Straßenverkehrsordnung fordert von jedem Fahrer, bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu jeder Zeit körperlich fit zu sein. Ist dies nicht Fall, können schwere Unfälle die Folge sein.

