Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Jugendhaus; Arbeitsunfall; Garagenbrand

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Pkw contra Radfahrer

Ein Fehler beim Abbiegen dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der K1205 ereignet hat. Eine 57-Jährige war gegen 17.40 Uhr mit ihrem Mini Cooper auf der Kreisstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Rechtsabbiegen übersah sie vermutlich einen in selbe Richtung fahrenden 58-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Mann wurde durch den anschließenden Sturz leicht verletzt und nach Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Lichtenwald (ES): Motorradfahrer gestürzt

Unachtsamkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der K1209 ereignet hat. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 15.10 Uhr mit seiner Harley-Davidson die Kreisstraße in Richtung Lichtenwald, kam ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. (jp)

Kusterdingen (TÜ): In Jugendhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Jugendhaus in der Jahnstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und sechs Uhr gelangte der Einbrecher über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten. Er nahm eine Geldkassette samt Inhalt an sich und zog mit dieser von dannen. Der entstandene Sachschaden dürfte den Wert des Diebesgutes deutlich übersteigen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (jp)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Donnerstagmittag ereignet hat. Der 33-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr die Schnarrenbergstraße bergabwärts und kam aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Er überschlug sich mehrfach und kam erst nach mehreren Metern zum Liegen. Der Rettungsdienst, welcher sich zufälligerweise in der Nähe befand, behandelte den Schwerverletzten und brachte ihn im Anschluss in eine Klinik. Der Sachschaden am Fahrrad kann derzeit noch nicht beziffert werden. (jp)

Dettenhausen (TÜ): Arbeiter abgestürzt

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 30-jähriger Arbeiter bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Schaichbergstraße. Der Mann führte gegen 15.10 Uhr Arbeiten an einer Photovoltaikanlage durch und bekam hierbei einen Stromschlag. Dadurch verlor er den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Nachdem er von der Feuerwehr mittels Drehleiter geborgen werden konnte, wurde er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unglücksstelle durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben mit Unterstützung eines Sachverständigen des Landratsamtes die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Tübingen (TÜ): Kollision zwischen Pedelec und E-Scooter

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste eine 30-Jährige nach einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der Mühlstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 1.20 Uhr mit seinem E-Scooter die Mühlstraße in Richtung Wilhelmstraße. Dabei fuhr er so stark in Schlangenlinien, dass er auf die Gegenfahrbahn kam, wo es zur Kollision mit der Radlerin kam, die in Richtung Neckarbrücke unterwegs war. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der beiden ergab bei dem 24-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Der Mann sieht jetzt nicht nur einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft, sondern auch entsprechenden führerscheinrechtlichen Konsequenzen entgegen. (cw)

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): Garagenbrand

Zum Brand einer Doppelgarage sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend in die Ebersteinstraße ausgerückt. Gegen 22.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Garage zu einem Brand gekommen war. Beim Eintreffen der Polizei hatten Bewohner der angrenzenden Häuser ihre Wohnungen bereits verlassen, das Dach der Garage und ein angebauter Schuppen brannten lichterloh. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf die nahegelegenen Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und 16 Rettungskräften vor Ort war, nicht zum Einsatz kommen musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf einen technischen Defekt an einem E-Bike Akku als Brandursache hindeuten könnten. (cw)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Drei Verletzte, ein schrottreifes Auto und ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Heselwangen und Streichen ereignet hat. Eine 21-Jährige war gegen 22.20 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf dem Verbindungsweg von Heselwangen herkommend unterwegs. An einer Kuppe, kurz vor Streichen, erkannte sie zu spät, dass ihr ein Lkw ordnungsgemäß entgegen kam. Sie erschrak, wich nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Böschungsbereich überschlug sich ihr Seat mehrfach, streifte zwei Bäume und kam mehrere Meter weiter im Böschungsbereich auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurden die Unfallverursacherin und eine 19 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt. Eine weitere, 20 Jahre alte Mitfahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der völlig demolierte Seat musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Ebingen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 58 Jahre alter Golffahrer befuhr gegen 18.25 Uhr die Auffahrt von der B463 kommend und bog nach rechts auf die Meßstetter Straße ein. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 59-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau zog sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie wurde nach medizinischer Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am VW entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell