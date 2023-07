Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Bauwagen-Aufbrüche; Fahrzeugbrand

Radfahrer zu Fall gebracht

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag erlitten. Kurz vor elf Uhr war ein 81 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Burkhardt+Weber-Straße stadtauswärts unterwegs. Beim Abbiegen auf die Aufschleifung zur B 28 übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 36-Jährigen auf einem Pedelec. Infolge der Kollision stürzte dieser zu Boden. Ein Rettungswagen musste für den verletzten 36-Jährigen nicht angefordert werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 2.000 Euro. (mr)

Hülben/Römerstein (RT): Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Donnerstag, 22.30 Uhr, auf Freitag, 11.30 Uhr, in die beiden Bauwagen in der Straße An der Steige eingebrochen sind. Im genannten Zeitraum hebelten die Einbrecher jeweils die Türen mit brachialer Gewalt auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf die Getränkekassen, die sie ausplünderten. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Im gleichen Zeitraum suchten Unbekannte auch das Bauwagenareal in Zainingen auf. Im Gewann Dullenwang machten sich die Einbrecher über gleich vier Bauwagen her, wuchteten jeweils die Türen auf und durchsuchten die Wagen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften in allen Fällen die angerichteten Sachschäden deutlich über dem Wert der erlangten Bargeldbeträge liegen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere auch, ob die Einbrüche ein und denselben Tätern zuzurechnen sind. (cw)

Aichtal (ES): Oldtimer in Brand geraten

Auf der B 312, zwischen Aich und Schlaitdorf, ist am Donnerstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer des Oldtimers bemerkte gegen 17.40 Uhr, dass aus dem Heck des Wagens Rauch aufstieg und hielt in einer Nothaltebucht an. Beim Öffnen der Heckklappe entzündeten sich bereits Flammen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der ausgebrannte Pkw wurde später abgeschleppt. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Bundesstraße zeitweise beidseitig gesperrt werden. (mr)

Plochingen (ES): Seniorin angefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Unterführung zur Marktstraße ereignet hat und der Polizei erst nachträglich angezeigt wurde, sucht das Polizeirevier Esslingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 93 Jahre alte Frau gegen neun Uhr zu Fuß in der Unterführung vom Einkaufsmarkt herkommend, unter der Schorndorfer Straße zur Marktstraße unterwegs. Kurz bevor sie die Marktstraße erreichte, kamen ihr zwei Radfahrer sehr zügig entgegen, von denen einer so dicht an der Seniorin vorbeifuhr, dass sie zu Boden stürzte. Ohne sich um Frau zu kümmern, flüchteten die Radler, bei denen es sich um jüngere Personen, evtl. Jugendliche gehandelt haben könnte, weiter in Richtung Neckarstraße. Die 93-Jährige wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass sie nachfolgend ärztlich behandelt werden musste. Ob es zwischen der Frau und einem der Radfahrer zu einer Berührung kam ist noch nicht bekannt. Der Unfall soll von mehreren Passanten beobachtet worden sein, die der Gestürzten auch Erste Hilfe geleistet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (cw)

Tübingen-Pfrondorf (TÜ): Bauwagen und Schuppen aufgebrochen

In jeweils einen der beiden Bauwagen und der beiden Lagerschuppen auf dem Sportgelände beim Kohlplattenweg sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr versuchten die Einbrecher gewaltsam in die beiden Bauwagen und die zwei Schuppen einzubrechen, wobei sie in zwei Fällen an den Sicherungen scheiterten. Gestohlen wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge nichts, allerdings hinterließen die Täter einen Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

