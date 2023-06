Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter versucht Pkw in Daspelstraße in Brand zu setzen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Montagabend in der Daspelstraße versucht, einen geparkten Pkw in Brand zu setzen. Ein Anwohner war aber gegen 22:30 Uhr zufällig auf eine kleine lodernde Flamme im Bereich eines Reifens des VW Polos aufmerksam geworden und hatte das Feuer gelöscht, noch bevor der Wagen in Brand geriet. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Wer zur Tatzeit in der Daspelstraße möglicherweise verdächtige Personen beobachtet hat, den bitten die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell