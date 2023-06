Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unerwarteter Besuch in zwei Wohnungen: Wohnungsinhaberin überrascht Einbrecher auf frischer Tat, Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Durch das geöffnete Fenster einer Wohnung in der Kastenalsgasse floh am frühen Morgen des heutigen Dienstags ein Einbrecher, nachdem er von der 25-jährigen Wohnungsinhaberin in Ihrer Wohnung ertappt wurde. Er konnte noch einen Umschlag mit Bargeld ergreifen, bevor er die Flucht ergriff. Unmittelbar nach der Tat rief die Frau die Polizei und erstattete Anzeige. Das Einbruchsopfer konnte den flüchtigen Tatverdächtigen wie folgt zu beschreiben:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - schlanke Statur - dunkler Teint - schwarze kurze Haare - beige Weste - helle Hose

Bei einem weiteren Einbruch ebenfalls in der Kastenalsgasse stellte ein 57-jähriges Opfer fest, dass der am Abend auf einem Stuhl abgestellte Rucksack aus der Küche im Erdgeschoss entwendet worden war. In den beiden Fällen verschaffte sich der Täter offensichtlich Zugang zu den Wohnungen durch zum Lüften geöffnete Fenster. Daher gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass hier der gleiche Einbrecher tätig war. Vor Ort wurden an den beiden Tatorten durch die Polizei die vorhandenen Spuren gesichert und die Anzeigen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden bei den Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Da der Täter trotz unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden konnte, sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

