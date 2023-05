Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer: Widerstand und Beleidigung gegen Polizeivollstreckungsbeamte

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 21.05.2023 gegen 02:14 Uhr wurden der PI Edenkoben Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau am Schwimmbad in Maikammer gemeldet. Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung habe der Mann dann der Frau mehrfach eine Ohrfeige gegeben. Bei Eintreffen der Streife wollte der Mann sich zunächst entfernen um der Personalienfeststellung zu entgehen. Nachdem er daran gehindert worden war, schlug er ziellos um sich und begann die Beamten zu beleidigen. Auch seine Frau ging nun auf die Beamten los und schlug auf diese ein. Das Ehepaar durfte im Anschluss getrennt seine Nacht in einer der Gewahrsamszellen verbringen. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde beiden eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell