Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Einbruch, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Kollision zwischen Kind und Pkw

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag, gegen 18.50 Uhr, im Bereich der Kreuzung Rommelsbacher Straße / Föhrstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Junge in Begleitung eines 12-jährigen Mädchens auf der Mittelinsel der Rommelsbacher Straße und rannte trotz für ihn rot zeigender Fußgängerampel unvermittelt über die Fußgängerfurt aus Richtung Föhrstraße kommend auf die Fahrbahn. Ein 43-jähriger Pkw-Lenker, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW Passat auf der linken Geradeausspur der Rommelsbacher Straße stadteinwärts fuhr, erkannte den Jungen, konnte aber trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Vom Rettungsdienst wurde er zur ambulanten Versorgung in ein Klinikum gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Reutlingen (RT): Spiegel abgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 28 Jahre alten Mann, der in der Nacht zum Samstag mindestens einen Pkw beschädigt haben soll. Gegen 03.30 Uhr meldeten Anwohner eine männliche Person, welche einen Außenspiegel von einem Unter den Linden parkenden VW Polo abgetreten hat. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte ein 28-Jähriger, auf welchen die abgegebene Personenbeschreibung zutraf, in Tatortnähe angetroffen werden. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann gab den Polizisten gegenüber zu, auf seinem Heimweg auf mehrere Fahrzeuge eingewirkt zu haben, weshalb das Polizeirevier Reutlingen Zeugen und mögliche Geschädigte bittet, sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 07121/942-3333 zu richten. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 1,5 Promille. Nach Beendigung der Maßnahmen durfte er seinen Weg nach Hause fortsetzen.

Bempflingen (ES): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Großbettlinger Straße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. In der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr bis Freitag, 08 Uhr, verschaffte sich die Täterschaft über eine Eingangstür gewaltsam Zugang zum Inneren des Gebäudes sowie zu einem davor befindlichen Container. Die Einbrecher konnten nicht nur Bargeld erbeuten, sie sorgten bei ihrer Tat auch für einen Sachschaden von circa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Denkendorf (ES): Nach Unfall weitergefahren

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht eine 50-jährige Dacia-Fahrerin entgegen, nachdem sie am Freitagabend betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hat. Gegen 18 Uhr meldete ein Zeuge, dass er beobachtet hat, wie die Lenkerin eines Dacia in der Straße Lange Äcker auf einen parkenden VW Golf auffuhr und anschließend unvermittelt ihre Fahrt fortsetzte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte schließlich die 50-Jährige an ihrer Anschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille, weshalb sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben musste. Durch den Unfall entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Denkendorf (ES): Handfeste Auseinandersetzung bei Veranstaltung

Ein Schwerverletzter ist die Folge einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in der Freitagnacht im Bereich der Festhalle in der Mühlhaldenstraße ereignet hat. Gegen 23.55 Uhr trafen zwei Personengruppen aufeinander, unter denen es bereits zuvor zu einem Streit auf der dortigen Veranstaltung gekommen war. Es kam erneut zur Konfrontation und zu einem Schlagabtausch zwischen zwei 18-Jährigen, wobei einer der Beiden von seinen bislang unbekannten Begleitern tatkräftig unterstützt wurde. Als ein 17-Jähriger bis dahin noch unbeteiligter Jugendlicher dazwischen gehen wollte, wurde auch er von dem 18-jährigen Hauptakteur sowie einem weiteren Unbekannten angegangen und massiv gegen den Kopf geschlagen sowie am Boden liegend getreten. Nach notärztlicher Erstversorgung musste der Jugendliche mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Nürtingen (ES): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Betrunken einen Unfall verursacht hat am frühen Samstagmorgen ein 35-Jähriger in der Vendelaustraße. Gegen 01.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass er ein Fahrzeug beobachten konnte, welches vermutlich mit einer gebrochenen Achse unterwegs sei. Kurz zuvor habe er auch einen lauten Schlag gehört. Vor Ort konnte der Unfallverursacher in seinem Opel Corsa angetroffen werden. Dieser war mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf gefahren. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der Opel-Fahrer musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt circa 12.000 Euro.

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 38-jährige Frau und ihr einjähriger Sohn bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 10 auf Höhe der Ausfahrt Esslingen-Mettingen in Fahrtrichtung Ulm ereignet hat. Gegen 15 Uhr befuhr die Daimler-Fahrerin den rechten der beiden Fahrstreifen und kam infolge Unachtsamkeit nach rechts auf den Standstreifen, wo sie mit einem aufgrund einer Panne liegen gebliebenen Sattelzug kollidierte. Daraufhin drehte sich ihr Fahrzeug und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der 38-jährige Fahrer des Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt. Aufgrund der massiven Beschädigungen musste der Daimler abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 10 voll gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsstörungen kam.

Bisingen (ZAK): Motorradunfall

Am Freitagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 360 zwischen Onstmettigen und Thanheim verunfallt. Der 21-Jährige befuhr gegen 17.40 Uhr mit seiner 19-jährigen Sozia auf einer Honda CBR 500 die Stich-Strecke abwärts, verlor im Verlauf einer S-Kurve die Kontrolle über sein Krad und kam zu Sturz. Hierbei wurden beide verletzt und nach Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Burladingen (ZAK): Anhänger fährt in Gartenwirtschaft

Glücklicherweise ohne Personenschaden ging ein Verkehrsunfall aus, der sich am Freitagnachmittag in der Ambrosius-Heim-Straße ereignet hat. Gegen 15 Uhr fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Alfa Romeo von der Ambrosius-Heim-Straße in Richtung Hauptstraße und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Vermutlich aufgrund Überladung des am Pkw angebrachten Anhängers brach die Anhängerkupplung an seinem Fahrzeug und der Hänger rollte unkontrolliert in die Außenbewirtschaftung einer Pizzeria. Dort krachte er in die Fassade des Restaurants. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Personen im Außenbereich, sodass es lediglich zur Beschädigung von Mobiliar sowie der Fassade des Gebäudes kam.

Albstadt (ZAK): Vorfahrt von Motorrad missachtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist es am Freitagabend gegen 20.33 Uhr an der Einmündung der Kreisstraßen 7153 und 7152 zwischen den Stadtteilen Lautlingen und Ebingen gekommen. Ein 42-jähriger Audi-Lenker befuhr die K 7153 von Lautlingen kommend und wollte nach links in Richtung Ebingen einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Ebingen heranfahrenden 21-jährigen Motorradfahrerin. Diese wurde infolge der Kollision von ihrer Maschine abgewiesen und schleuderte über die Gegenfahrbahn, bevor sie in der gegenüberliegenden Böschung zum Liegen kam. Die 21-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und kam zu weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell