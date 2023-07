Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Brände, Sexualdelikt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall zwischen Kleinkraftrad und Fahrrad

Am Samstag, um 12.40 Uhr, ist es auf der Ulmer Straße zum Zusammenstoß eines Kleinkraftrades mit einem Fahrrad gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Motorroller in stadtauswärtiger Richtung. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet er auf den parallel verlaufenden Radweg und touchierte hierbei eine vorausfahrende 70-jährige Radfahrerin. In der Folge kamen beide Verkehrsteilnehmer zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Bad Urach (RT): Heftig aufgefahren

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr auf der Burgstraße gekommen. Die 38-jährige Fahrerin eines Ford Kuga bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 43 Jahre alte Frau mit ihrem VW Caddy verkehrsbedingt anhalten musste und krachte in deren Heck. Die Fahrerin des Ford wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren als auch die 43-jährige Unfallgegnerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 16.500 Euro geschätzt.

Metzingen (RT): Flächenbrand

Ein Reisigfeuer dürfte nach bisherigen Ermittlungen die Ursache für einen Flächenbrand im Bereich des Weinbergs am Samstagnachmittag gewesen sein. Gegen 15.30 Uhr verbrannte eine 79-jährige Frau Grüngut und ließ die Feuerstelle unbeaufsichtigt, um in einem anderen Teil des Grundstücks Gartenarbeiten durchzuführen. Es geriet daraufhin eine Fläche von etwa 1.500 Quadratmetern in Brand, welche von der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften ausgerückt war, schnell gelöscht werden konnte. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Metzingen (RT): Verkehrswidrig abgebogen und Unfall verursacht

Leichte Verletzungen hat sich eine 86-Jährige am Samstagabend in Metzingen zugezogen. Um kurz nach 21.00 Uhr bog ein 57-jähriger Peugeot-Fahrer verkehrswidrig aus der Einfahrt eines Lebensmittelgeschäfts nach links auf die Nürtinger Straße in Richtung Grafenberg ein. Hierbei übersah er die in Richtung Grafenberg fahrende 86-jährige Smart-Lenkerin und es kam zum Zusammenstoß, sodass der Smart zunächst um 90 Grad gedreht, über eine Verkehrsinsel der Gegenfahrbahn und den gegenüberliegenden Gehweg abgewiesen wurde und schließlich an einem Geländer zum Stehen kam. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Pliezhausen (RT): Motorradfahrerin erfasst Reh

Eine 59-Jährige hat am Samstag gegen 23.15 Uhr mit ihrer Harley-Davidson die Kreisstraße 6764 von Gniebel in Richtung Rübgarten befahren, als plötzlich von rechts ein Reh die Fahrbahn überquerte und dabei vom Motorrad erfasst wurde. Durch den Zusammenprall kam die 59-Jährige zu Sturz, wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Esslingen (ES): Einbruch in Metzgerei

In der Zeit von Freitag 18.20 Uhr bis Samstag 05.00 Uhr haben sich bislang Unbekannte durch das Aufhebeln einer Hintertüre Zugang zu einer Metzgerei in der Straße Oberer Metzgerbach verschafft. Im Inneren wurden mehrere Schränke in den Mitarbeiterumkleiden und eine Kasse aufgebrochen. Des Weiteren wurde ein Büro nach Wertsachen durchsucht. Es wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Esslingen (ES): In Friseursalon eingebrochen

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Freitag 18.00 Uhr bis Samstag 07.45 Uhr in einen Friseursalon in der Straße Im Heppächer eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster auf, um sich so Zutritt in den Salon zu verschaffen. Dort entwendete er Bargeld und Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim/Teck (ES): Kiosk aufgebrochen

Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt in einen Kiosk, in der Straße Im Oberhof verschafft. In der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 15.30 Uhr hebelten die Täter einen hölzernen Fensterverschlag auf und gelangten so ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, allerdings konnten Spuren durch die aufnehmenden Beamten gesichert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Am Samstagmittag ist es auf der Bundesstraße 297 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 40-Jährige bog um kurz vor 12.00 Uhr mit ihrem Daimler CLS an der Einmündung der Straße Zu den Schafhofäckern nach links auf die Schlierbacher Straße in Richtung Kirchheim ein. Zeitgleich befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Honda die Schlierbacher Straße in Richtung Schafhof. An der Einmündung kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer kam zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nürtingen(ES): Rauchentwicklung an Gebäude

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr Nürtingen ist es am Samstagnachmittag um 14.13 Uhr in der Straße Am Kirchert in Nürtingen gekommen. Vermutlich kam es aufgrund von Bauarbeiten an der Fassade des Gebäudes zu einem Schwelbrand in der Dehnungsfuge der teilweise aneinandergebauten Gebäude. Die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort war, musste die Fassade am Gebäude aufreißen, um einen Löscherfolg zu erzielen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

Rottenburg (TÜ) Kühlanhänger aufgebrochen

Eine böse Überraschung hat ein 52-Jähriger erlebt, als er am Samstagvormittag gegen 09.00 Uhr zu seinem Kühlanhänger kam, welchen er in der Nacht gegen 01.30 Uhr im Ortsteil Seebronn in der Achalmstraße abgestellt hatte. Während dieser Zeit brachen bislang Unbekannte den Hänger auf und entwendeten daraus diverse Getränke im Gesamtwert von circa 200 Euro. Der hinterlassene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Rottenburg (TÜ): Schwerer Motorradunfall

Eine 18-jährige Yamahafahrerin hat am späten Samstagnachmittag um 18.00 Uhr die Kreisstraße 6938 von Oberndorf kommend in Richtung Wendelsheim befahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt wartenden 55-jährigen Opel-Lenker ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde sie von ihrem Krad abgeworfen. Mit schweren Verletzungen wurde sie nachfolgend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber unterstützte die Kräfte vor Ort. Das Motorrad wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme blieb die K 6938 bis circa 19.45 Uhr komplett gesperrt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

Rangendingen (ZAK): Am Stausee unsittlich gezeigt (Zeugenaufruf)

Am Samstag um 12.26 Uhr ist am Stausee in Rangendingen ein Unbekannter aufgetreten, der sich vor zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren selbst befriedigt hat. Der Täter befand sich zwischen zwei Büschen, auf der Liegewiese des Stausees, die der Grosselfinger Straße zugewandt ist. Als sich die beiden Mädchen circa 20 Meter von dem Mann entfernt ins Gras setzten, begann dieser vollständig entkleidet an seinem Genital zu manipulieren. Sie informierten umgehend sich vor Ort befindliche DLRG-Kräfte, welche den Polizei-Notruf wählten. Als der Täter dies erkannte zog er sich an und flüchtete zunächst zu Fuß über die Treppen im Bereich des Staudamms nach oben und weiter mit dem Fahrrad die Grosselfinger Straße ortseinwärts. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann bereits des Öfteren am Stausee auffiel.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

25-30 Jahre, dunkelhäutig, schwarze Haare, hochgegelte Dreadlocks, kurze blaue Jeans, graues T-Shirt.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Hechingen unter 07471/98800 zu melden.

