Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Flächenbrand (zw. Weilheim/ES und Gruibingen/GP)

Reutlingen (ots)

Weilheim/Teck (ES): Flächenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Sonntagnachmittag bei trockenem, heißem Sommerwetter zwischen Weilheim und Gruibingen zu einem Flächenbrand gekommen. Gegen 16.00 Uhr geriet während Mähdrescherarbeiten ein an der Landesstraße 1213 gelegenes Getreidefeld in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell auf eine Fläche von insgesamt ca. 3-4 Fußballfeldern aus. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Die Feuerwehr, die mit 18 Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und kurz vor 17 Uhr abschließend löschen. Während der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann Kreislaufprobleme und wurde an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, behandelt. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Strecke zwischen Weilheim und Gruibingen, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. An dem Getreidefeld entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

