Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hochwertige Pkw entwendet - mutmaßliches Bandentrio in Haft (Leinfelden-Echterdingen

Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht des schweren Bandendiebstahls sind am Donnerstag (06.07.2023) drei junge Männer am Landesflughafen Stuttgart von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Das Trio befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge sollen die Tatverdächtigen in der Nacht zum Donnerstag in verschiedenen Parkhäusern auf dem Flughafengelände zwei hochwertige Pkw des Herstellers Toyota kurzgeschlossen und entwendet haben. Der Wert der Fahrzeuge beträgt annähernd 100.000 Euro.

Nachdem die Tat sowie die Täter bei der nachträglichen Auswertung der Videoaufzeichnungen aus den Parkhäusern am Donnerstagvormittag aufgefallen waren, erkannte ein Mitarbeiter der entsprechenden Betreiberfirma wenig später einen verdächtigen Peugeot bei der Ausfahrt aus einem der betroffenen Parkhäuser. Die drei Insassen des Peugeot, bei denen es sich um die Personen aus den Videoaufzeichnungen handeln dürfte, wurden von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Flughafen daraufhin vorläufig festgenommen. Von den bereits Stunden zuvor entwendeten Fahrzeugen fehlte zunächst jede Spur. Sie konnten schließlich in Esslingen festgestellt werden.

Die Beschuldigten, bei denen es sich ersten Erkenntnissen zufolge um französische Staatsangehörige handeln dürfte und deren genaue Identität noch geklärt werden muss, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag (07.07.2023) beim Amtsgericht Nürtingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Taten der Beschuldigten, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell