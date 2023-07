Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Reiterin und Pferd gestürzt; Frau aus Neckar gerettet

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Mit Pkw überschlagen

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen hat eine 20-Jährige am Dienstagmorgen den Überschlag mit ihrem Auto auf der K 6701 überstanden. Sie war gegen 7.55 Uhr mit ihrem Opel Corsa von Dottingen kommend in Richtung Münsingen unterwegs, als sie am Ende einer leichten Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen fuhr eine Böschung hinab, überschlug sich und kam auf einem Radweg auf dem Dach zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Corsa, an dem Sachschaden von rund 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Fahrspur in Fahrtrichtung Dottingen bis gegen 9.15 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde vorbeigeleitet. (sm)

Erkenbrechtsweiler (ES): Reiterin und Pferd gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Reiterin beim Sturz von ihrem Pferd am Dienstagvormittag erlitten. Die Reiterin und ihr Tier waren gegen 8.10 Uhr entlang eines Feldweges neben der K1262 kurz vor dem Ortseingang von Erkenbrechtsweiler unterwegs. Aus bislang unbekanntem Grund stieg das Pferd plötzlich auf und warf die Reiterin ab, bevor das Tier ebenfalls stürzte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Das Pferd, das sich wieder aufgerichtet hatte und davongelaufen war, konnte von Passanten eingefangen und in seinen Stall gebracht werden. (sm)

Plochingen (ES): Senior bei Sturz verletzt

Nach dem Sturz mit seinem Fahrrad am Dienstagvormittag ist ein Senior vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war gegen 11.30 Uhr auf der Beethovenstraße unterwegs, als er in einer Kurve alleinbeteiligt zu Fall kam und verletzt wurde. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik. (mr)

Plochingen (ES): Frau aus Neckar gerettet (Zeugenaufruf)

Auf die nachfolgende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz wird verwiesen:

Gestern, am 10. Juli 2023, retteten ein aufmerksamer Zeuge und ein Radfahrer eine Frau aus dem Neckar bei Deizisau.

Noch ungeklärt ist, wie die Frau in den Neckar gelangte. Kurz nach 13 Uhr wurde der Zeuge auf die Schreie der Frau aufmerksam. Er zögert nicht lange und ging so weit ins Wasser, bis er die Frau zu fassen bekam. Der Helfer nahm der Frau zuerst einen schweren Rucksack vom Rücken, da er die Rettung stark behinderte. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer eilte den beiden ebenfalls zur Hilfe und so konnten die beiden Männer die Frau an Land ziehen.

Anschließend gab die verwirrt erscheinende Frau an, dass ihre Tochter noch im Wasser sei. Aufgrund dieser Aussage lief eine Suchaktion mit DLRG, Feuerwehr, zwei Streifen des zuständigen Polizeireviers und dem Polizeihubschrauber an. Ermittlungen im Laufe der Suche ergaben jedoch, dass die Frau gar keine Tochter hat und eine zweite Person im Wasser sehr unwahrscheinlich war. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

Die Frau kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Die Wasserschutzpolizei Stuttgart sucht indes nach Zeugen des Vorgangs, insbesondere nach dem helfenden Radfahrer (Tel.: 0711/ 21 80 50 10).

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell