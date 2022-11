Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dieb bei Einbruch in Gaststätte vorläufig festgenommen

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (20. November) haben Polizeibeamte einen 27-Jährigen während eines Einbruchs in eine Gaststätte in der Straße "In den Höfen" angetroffen und in Gewahrsam genommen. Der Tatverdächtige war der Polizei bereits bei einem Aufbruch eines Geldautomaten von Autowaschboxen in der Straße "Hundemaue" am Mittag aufgefallen. Dort hatte er gegen 12 Uhr die Automaten beschädigt und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Der Besitzer hatte den 27-Jährigen auf frischer Tat ertappt und die Polizei gerufen. Der Beschuldigte gab den Diebstahl zu. Die Beamten stellen Tatwerkzeug sowie Bargeld sicher. Zunächst wurde der junge Mann in Gewahrsam genommen. Auf der Polizeiwache wurde ihm zudem eine angeordnete Blutprobe entnommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige entlassen.

Am Abend gegen 18:30 Uhr rief dann ein Gaststättenbesitzer die Polizei zu seinem Restaurant "In den Höfen". Ein Einbrecher sollte sich in den Innenräumen aufhalten. Bei Eintreffen der Polizei konnten die Beamten den bereits gegen Mittag in Erscheinung getretenen 27-Jährigen antreffen und erneut in Gewahrsam nehmen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Der Beschuldigte verblieb auf Anordnung des Gerichts in Gewahrsam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell