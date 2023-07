Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Raubdelikte; Brände; Vermeintlicher Gasgeruch; Rollstuhlfahrerin gestürzt

Reutlingen (ots)

Radler angefahren

Ein Radfahrer ist am Montagmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 73 Jahre alte Frau mit einem Mercedes vom Parkplatz eines Baumarkts auf die Justus-von-Liebig-Straße ein und kollidierte hierbei mit einem 64-jährigen Radfahrer, der seinerseits von der Karl-Henschel-Straße herkommend nach links in die Justus-von-Liebig-Straße abgebogen war. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich augenscheinlich leicht. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. (mr)

Reutlingen (RT): Geldbeutel geraubt (Zeugenaufruf)

Am Berliner Ring soll es am Montagabend zu einem Raubdelikt gekommen sein. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich gegen 20.20 Uhr ein 30 Jahre alter Mann im Außenbereich einer Gaststätte am Dresdner Platz auf. Beim ihm saß ein bislang Unbekannter, der als 170 bis 175 cm groß, schlank, mit schwarzem Vollbart und bekleidet mit einem roten T-Shirt beschrieben wird. Als sich der 30-Jährige über den Berliner Ring auf den Heimweg machte, soll der Unbekannte ihn geschlagen und ihm seinen Geldbeutel entrissen haben und damit geflüchtet sein. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (sm)

Reutlingen (RT): Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Fahrzeug sind Feuerwehr und Polizei am späten Montagabend in die Föhrstraße ausgerückt. Dort war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen 23.30 Uhr den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Defektes ein VW in Brand geraten. Passanten begannen mit einem Feuerlöscher, das Fahrzeug zu löschen, bevor es durch die angerückte Feuerwehr vollends abgelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. (sm)

Grabenstetten (RT): Schwerer Verkehrsunfall auf der K6758

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der K6758 nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Eine 19-Jährige befuhr gegen 6.50 Uhr mit einem Opel Corsa die Kreisstraße von der B28 kommend in Richtung Grabenstetten. Kurz nach dem Einmündungsbereich verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen, kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Mit der Hilfe eines anderen Autofahrers konnte die schwerverletzte 19-Jährige das Wrack verlassen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ihr ebenfalls schwerverletzter, 16 Jahre alter Beifahrer wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Opel, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Diese konnte gegen 9.45 Uhr geräumt und der Verkehr, der seit acht Uhr einspurig vorbeigeleitet wurde, wieder freigegeben werden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vermeintlicher Gasgeruch

Vermeintlicher Gasgeruch in Verbindung mit einem Zischen hat am Dienstagmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in einer Firma in der Gaußstraße geführt. Gegen 7.05 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Mitarbeiter der Firma das Gebäude verlassen. Wie sich herausstellte war nicht Gas ausgetreten, sondern ein defekter Druckluftschlauch hatte zum Entweichen von Druckluft geführt. Durch einen Kompressor, der weiter Druck abgab, wurde Geruch abgesondert. Die Feuerwehren Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern, die mit insgesamt elf Fahrzeugen und 49 Feuerleuten vor Ort waren, konnten, nachdem alle Räume überprüft und gelüftet und der Kompressor gekühlt worden waren, Entwarnung geben. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen angerückt. Ebenfalls vor Ort waren der Kreisbrandmeister und Mitarbeiter eines Energieversorgers. Die Gaußstraße musste für die Dauer des Einsatzes bis gegen 8.10 Uhr gesperrt werden. (sm)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Zigaretten geraubt

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen bislang Unbekannte nach einem Vorfall am Montagabend am Doktor-Peter-Bümlein-Platz. Ein 61 Jahre alter Mann saß gegen 20.35 Uhr mit zwei Begleitern an der Unterführung zur S-Bahnstation, als vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren auf sie zukamen und nach einer Zigarette fragten. Als der 61-Jährige dies ablehnte, griff einer der Unbekannten nach der neben dem 61-Jährigen liegenden Zigarettenschachtel. Beim Versuch, den wegrennenden Täter festzuhalten, stürzte der 61-Jährige und es kam zu einem Gerangel. Dabei soll ein Zweiter aus der vierköpfigen Gruppe den Gestürzten getreten haben. Als einer der Begleiter des 61-Jährigen dazwischen ging, flüchtete das Quartett. Der Geschädigte zog sich den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Ostfildern (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit einer verletzten Autofahrerin hat sich am Montagnachmittag auf der L 1192 bei Nellingen ereignet. Dort fuhr gegen 15.10 Uhr eine 68 Jahre alte Frau mit ihrem Opel auf den verkehrsbedingt abbremsenden Sprinter eines 46-Jährigen auf, wobei sich die Opel-Lenkerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 13.000 Euro. Der Opel musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Frickenhausen (ES): Brand einer Gartenhütte - Belohnung ausgesetzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Brand einer Hütte auf einem Gartengrundstück von Samstag auf Sonntag sucht das Polizeirevier Nürtingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, elf Uhr, zunächst in die Gartenhütte in der Straße Hardtweg ein und entfachte daraufhin ein Feuer im Inneren sowie im Bereich eines vor der Hütte befindlichen Holzstapels. Das Feuer griff daraufhin auf die Überdachung sowie einen in der Hütte befindlichen Rasenmäher über. Die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und neun Mann vor Ort war, brachte das am Sonntagvormittag noch rauchende Feuer unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Für Hinweise, die eine Überführung des Täters zur Folge haben, ist von privater Seite eine Belohnung von bis zu 1.000 Euro ausgesetzt. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Wahrnehmung präventivpolizeilicher Aufgaben oder die Verfolgung von Straftaten gehört. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung entscheidet der Auslobende unter Ausschluss des Rechtsweges. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. (jp)

Wendlingen (ES): Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zwei Jugendliche auf einem am Wochenende in Kirchheim gestohlenen Roller haben sich bei einem Verkehrsunfall am Montagabend schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 20.30 Uhr wollte eine zivile Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen den 15-jährigen Fahrer eines Rollers der Marke Piaggio sowie seinen 15-jährigen Beifahrer, der keinen Helm trug, in der Kirchheimer Straße einer Kontrolle unterziehen. Trotz Anhaltesignale der Polizei mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht setzten die Jugendlichen ihre Fahrt über ein für den Verkehr gesperrtes Gelände einer Schule in der Neuffenstraße fort. Die Streifenwagenbesatzung konnte ihnen dorthin nicht folgen und verlor den Sichtkontakt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhren die 15-jährigen daraufhin entgegen der Fahrtrichtung auf der Neuffenstraße in Richtung der Kapellenstraße. Mit mutmaßlich hoher Geschwindigkeit passierten sie den Kreuzungsbereich und missachteten die Vorfahrt einer von rechts kommenden 22-jährigen C-Klasse-Fahrerin, welche die Kapellenstraße in Richtung Oberboihingen befuhr. In Folge der Kollision stürzten der Rollerfahrer und sein Sozius und kamen nach mehreren Metern schwer verletzt zum Liegen. Der Fahrer wurde daraufhin durch den Rettungsdienst, der mit sieben Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, in eine Klinik gebracht. Der Beifahrer wurde durch einen ebenfalls verständigten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Zusammenpralls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Roller war darüber hinaus mit einer Hauswand kollidiert Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Nürtingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der B313 ereignet hat. Eine 29 Jahre alte Smartfahrerin befuhr gegen 14.40 Uhr die Bundesstraße in Richtung Wendlingen. An der Kreuzung der Stuttgarter Straße / Bunsenstraße überfuhr sie wohl eine rote Ampel und kollidierte mit einem in diesem Moment in die Kreuzung einfahrenden 62-jährigen Daimler-Lenker. Die 29-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

Dußlingen (TÜ): Hecke in Brand geraten

Infolge eines Heckenbrandes am Montagnachmittag im Ahornweg ist auch ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen worden. Gegen 16 Uhr hatte dort offenbar im Zuge von Bitumenarbeiten am Straßenbelag eine Thuja-Hecke Feuer gefangen, das dann auf eine weitere Hecke übergriff. Außerdem schmolzen einige Rollläden eines angrenzenden Wohnhauses. Auch eine Fensterscheibe zerbrach durch die Hitzeentwicklung. Durch die Feuerwehr wurde bei den Löschmaßnahmen auch das stark erhitzte Dach des Hauses vorsorglich mit Wasser gekühlt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf B 28 (Zeugenaufruf)

Auf der B 28 bei Jettenburg ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Den aktuellen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr eine 64-jährige Ford-Lenkerin kurz vor 17 Uhr die Aufschleifung zur Bundesstraße in Richtung Tübingen. Anschließend wechselte sie wohl so dicht vor einem weißen Lieferwagen auf die rechte Spur, dass dieser offenbar nach links ausweichen und abbremsen musste. Der Lieferwagen fuhr anschließend weiter. Da nach derzeitigem Kenntnistand auch die 64-Jährige stark abgebremst haben soll, fuhren in der Folge ein nachfolgender VW Tiago, ein VW Touran sowie ein Seat ineinander. Dabei erlitten die 40-jährige Seat-Fahrerin sowie ihr 13 Jahre alter Beifahrer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Richtung Tübingen bis circa 19 Uhr nur einspurig befahrbar. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Lieferwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Flächenbrand in Seebronn

Zum Brand eines Getreidefelds bei Seebronn sind die Einsatzkräfte am Montagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, ausgerückt. Das Feuer war während Arbeiten mit einem Mähdrescher ausgebrochen und hatte sich anschließend auf eine Fläche von circa 100 x 80 Meter ausgebreitet. Es konnte durch die Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Der Schaden am Getreidefeld beträgt schätzungsweise 1.500 Euro. (mr)

Hirrlingen (TÜ): Sattelzug contra Pkw (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der L 392 ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren auf der Landesstraße kurz vor 15 Uhr ein 58-jähriger Sattelzug-Lenker sowie ein 56-jähriger Golf-Fahrer von Hirrlingen herkommend in Richtung Frommenhausen unterwegs. Im Zuge eines Überholvorgangs durch den Golf-Lenker soll der 58-Jährige über die Mittelleitlinie gefahren sein, worauf der Autofahrer offenbar hupte. Anschließend soll der Golf-Lenker beim Wiedereinscheren nach rechts vor dem Laster abgebremst haben, sodass der 58-Jährige mit seinem Lkw trotz einer Notbremsung auf den Pkw auffuhr. Dabei zogen sich die beiden Männer sowie die 47 Jahre alte Beifahrerin im Golf augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Die Personen im Golf wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der Laster-Fahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Insgesamt dürfte an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro entstanden sein. Der Golf wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Radler übersieht Fußgänger

Zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend im Bereich der Schlachthausstraße ereignet hat. Dort war kurz vor 23.30 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Pedelec unterwegs, übersah einen 68-jährigen Fußgänger und fuhr diesen an. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und versorgt. (sm)

Dußlingen (TÜ): Rollstuhlfahrerin gestürzt (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die genauen Umstände, die zum Sturz einer Rollstuhlfahrerin am Montagabend im Martin-Vollmer-Weg geführt haben. Eine Anwohnerin entdeckte die offenbar aus ihrem elektrischen Rollstuhl gestürzte 77-Jährige gegen 20.10 Uhr und verständigte die Rettungskräfte. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum Hergang des Sturzes aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine mögliche Fremdbeteiligung vor. Zeugen, die die Rollstuhlfahrerin am Montagabend gesehen haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Albstadt (ZAK): Kind bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein dreijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Meßstetter Straße erlitten. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge rannte das Mädchen gegen 18.10 Uhr im Bereich eines Parkplatzes kurz vor der Sonnenstraße offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Mini Cooper in Richtung Sonnenstraße fuhr, erkannte das Kind aufgrund eines parkenden Pkw erst spät und leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Dreijährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (rn)

Meßstetten (ZAK): Unfall in Oberdigisheim

Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Breitenstraße entstanden. Ein 38-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Iveco Daily auf der Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Zwischen den Einmündungen zu der Straße Am Brunnen und dem Forstweg erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 35 Jahre alte Lenker eines Honda Civic aufgrund des Gegenverkehrs hinter einem geparkten Pkw angehalten hatte. Durch die Wucht des anschließenden Zusammenstoßes wurde der Honda noch auf den parkenden Citroen Berlingo geschoben. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Beteiligten kümmerten sich selbstständig um den Abtransport ihrer Fahrzeuge. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Burladingen (ZAK): Aufs Dach gekippt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 32 erlitten. Der 71-Jährige befuhr kurz vor 11.30 Uhr mit einem VW die Bundesstraße zwischen Hausen und Burladingen. Dabei kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die am Boden beginnenden Leitplanken. Nachdem der Pkw auf diesen entlanggerutscht war, kippte er nach rechts aufs Dach. Der Senior konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Sachschaden am VW, der abgeschleppt werden musste, dürfte sich auf circa 2.000 Euro belaufen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell