Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Einbruch in Tankstelle festgenommen (Schömberg)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Schömberg (ZAK): Einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnet das Polizeirevier Balingen nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Schömberg in der Nacht zum Mittwoch mit der Festnahme eines 34-jährigen Tatverdächtigen.

Ihm wird vorgeworfen, die Eingangstür der Tankstelle in der Schweizer Straße gegen 2.50 Uhr mit einem Stein eingeworfen und aus dem Verkaufsraum rund 25 Schachteln Zigaretten sowie Bargeld gestohlen zu haben. Anwohner waren durch die Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Anhand der Personenbeschreibung des zunächst unbekannten Täters ergab sich ein erster Tatverdacht gegen den polizeibekannten 34-Jährigen. Dieser konnte im Zuge der Fahndung auf der B 27, wo er zu Fuß unterwegs war, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut hatte er noch bei sich.

Der wohnsitzlose Deutsche soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem Haftrichter vorgeführt werden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell