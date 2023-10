Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schleiden (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Pkw die L15 in Höhe der Ortslage Schleiden-Wolfgarten und beabsichtigte nach Durchfahren einer scharfen Kurve, in einen rechtsseitig gelegenen Feldweg abzubiegen. Als er unter Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers seine Geschwindigkeit verlangsamte, näherte sich von hinten ein 62-jähriger Mann aus Zülpich auf seinem Motorrad. Der Motorradfahrer bremste stark ab, stürzte mit seiner Maschine und kollidierte mit dem Heck des Pkw, der sich bereits im Abbiegevorgang befand. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L15 an der Einmündung zur L249 bis ca. 16.30 Uhr gesperrt.

