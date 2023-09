POL-EU: Schreckschusspistole im Handschuhfach

Weilerswist (ots) - Am gestrigen Mittwoch (26. September) wurde gegen 13.40 Uhr ein Brand in der Straße Deutscher Platz in Weilerswist gemeldet. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet eine Sitzauflage von einem Stuhl auf einem Balkon in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in Brand. Der Bewohner der Wohnung war zum Zeitpunkt von dem Brand nicht in dem Wohnhaus aufhältig. Das Feuer konnte von der Feuerwehr ...

mehr