POL-EU: Sitzauflage brannte auf Balkon

Zülpich (ots) - Am Dienstag den 26. September geriet gegen 13.40 Uhr während der Fahrt vom Hertenicher Weg in Richtung der Römerallee der Motor von einem Pkw in Brand. Der 69-Fahrer aus Mechernich versuchte den Brand im Motorraum mit einem Feuerlöscher von einem weiteren Verkehrsteilnehmer zu löschen, jedoch breitete sich das Feuer weiter aus. Das Feuer konnte letztendlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend ...

mehr