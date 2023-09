POL-EU: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schleiden (ots) - Am gestrigen Mittwoch (27. September) befuhr ein 16-Jähriger aus Schleiden mit einem Kleinkraftrad die Hellenthaler Straße in Schleiden in Fahrtrichtung Schöneseiffen. Aus Richtung Schleiden kommend befand sich am rechten Fahrbahnrand eine Sattelzugmaschine mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Trotz Warnblinklicht übersah der 16-Jährige die Sattelzugmaschine und fuhr dem Fahrzeug hinten auf. Der ...

mehr