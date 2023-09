POL-EU: Erfolgreicher Einsatz der Kreispolizeibehörde Euskirchen bei der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben"

Zülpich (ots) - Gestern (25. September) wurde gegen 20.33 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Quittenweg in Zülpich gemeldet. Augenscheinlich war eine auf einem eingeschalteten Herd stehende Kaffeemaschine in Brand geraten. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Hausbewohnerin wurde bei dem Brand nicht verletzt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 ...

