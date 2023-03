Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Boppard (ots)

Zwischen Dienstag 21.03.2023 um 17:00 Uhr und Samstag 25.03.2023 gegen 08:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Boppard - Bad Salzig zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren einen rückwärts in einer Parklücke geparkten PKW an der vorderen linken Stoßstange. Danach verließ der Unfallverursacher den Parkplatz in unbekannte Richtung ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard unter 06742-8090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell