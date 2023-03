POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrolle B42

Kirchberg/Hunsrück (ots) - Am heutigen Montag, 27.03.2023, kam es gg. 13.02 Uhr in der Bahnhofstraße in Kirchberg, an der dortigen Einmündung zur Emil-Thomas-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKWs. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen; es entstand Sachschaden. Die Polizei bittet jetzt Augenzeugen des Unfallherganges sich unter der nachfolgenden Telefonnummer zu melden: PI Simmern ...

