POL-PDKO: Pressebericht Polizeiinspektion Bendorf 24.03.2023-26.03.2023

Verkehrsunfallflucht Bendorf

Am Samstag, den 25.03.2023, gegen 01:30 Uhr, verursachte ein 18-Jähriger Fahranfänger einen Verkehrsunfall in der Brauereistraße in Bendorf. Dabei kollidierte er frontal mit einem Zaun und einer Laterne. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Gegen 06:20 Uhr, kehrte der 18-Jährige in Begleitung seines Vaters zur Unfallstelle zurück und stellte sich der Polizei. Den Fahranfänger erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 25.03.2023, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der B42 bei Vallendar. Die 57-Jährige Unfallverursacherin übersah ein Stauende und fuhr auf das Heck eines anderen PKW auf. Dabei wurden beide Unfallbeteiligte verletzt. Die Unfallverursacherin musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es daher zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, den 25.03.2023, gegen 18:15 Uhr, stellten die Beamten während einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 17-Jähriger Verkehrsteilnehmer auf einem nicht mehr versicherten E-Scooter unterwegs war. E-Scooter sind Kraftfahrzeuge und unterliegen einer Versicherungspflicht. Ein Verstoß dagegen ist eine Straftat.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 25.03.2023, gegen 21:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße in Bendorf. Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Beide Unfallbeteiligte Fahrer wurden dabei leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntag, den 26.03.2023, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B42 in Höhe der Anschlussstelle Neuwied/Bendorf. Ein Fahrzeug kam aufgrund regennasse Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit einem anderen PKW. Eine Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Es erfolgte eine zeitweise Sperrung der Fahrbahn in Richtung Neuwied.

