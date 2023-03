POL-PDKO: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Lahnstein (ots) - In der Zeit zwischen dem 17. und 24. März wurde an einem Pkw Opel Astra, Farbe silber, der in der Straße Im Mittelgesetz geparkt stand, der Katalysator entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lahnstein entgegen (Tel.: 02621/913-0). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: 02621-9130 pilanhnstein.wache@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr