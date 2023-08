Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein dreijähriger Junge wurde am Montagmittag in der Fußgängerzone von einem Radfahrer angefahren und leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 72-jähriger Radfahrer gegen 13:00 Uhr verbotswidrig auf der Kaiserstraße aus Richtung Europaplatz kommend in Richtung Marktplatz. In Höhe der Kreuzung Ritterstraße kollidierte er offenbar mit einem in gleicher Richtung laufenden Kleinkind, das hierdurch stürzte und sich eine Prellung und Schürfwunden zuzog. Der wohl alkoholisierte Radfahrer sei ohne anzuhalten weitergefahren, weshalb der Kindsvater zu Fuß die Verfolgung aufnahm und den Mann nach etwa 20 Metern stoppen konnte. Der 3-Jährige wurde von seinen Eltern für weitere Untersuchungen in die Kinderklinik gebracht, welches er aber kurze Zeit später wieder verlassen konnte.

Da hinsichtlich des Unfallhergangs widersprüchliche Angaben vorliegen, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

