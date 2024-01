Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Pferde misshandelt + Einbrüche in Büdingen, Florstadt, Vilbel, Rosbach und Groß-Karben + Dachboxdeckel verloren + Einbrüche in Richelsheim und Gedern zielen auf Zigaretten + Hakenkreuze gesprüht +

Friedberg (ots)

Kefenrod - Bindsachsen: Pferde misshandelt / Polizei sucht Zeugen -

Zwei Pferde trugen durch Misshandlungen schwere Verletzungen davon. Die Polizei ermittelt wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Die beiden Stuten standen am Montag (01.01.2024), zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr im Bereich einer Scheune, am Rande des Wohngebietes der Ringstraße. Die Scheune ist vom Strauchweg über eine betonierte Straße zu erreichen. Der Bereich ist bei Spaziergänger sehr beliebt. Die beiden Stuten standen auf einem Sandpaddock, der mit einem Elektrozaun gesichert ist. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter die beiden Tiere mit einem stumpfen Gegenstand im Genitalbereich verletzte. Die beiden Pferde wurden in der Veterinärklinik Gießen behandelt - eine Stute musste operiert werden. Ein Veterinärmediziner schließt eine Selbstverletzung aus. Die Ermittler der Büdinger Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat Personen auf der beschriebenen Koppel beobachtet? Wem sind sonst in dem Bereich der Scheune am Montag, zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Büdingen: In Haus eingestiegen -

Ein Einfamilienhaus in der Düdelsheimer Straße rückte vergangene Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Mittwoch (27.12.2023), gegen 15.15 Uhr und Freitag (29.12.2023), gegen 16.30 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten nach Beute. Derzeit gehen die Besitzer davon aus, dass keine Wertsachen gestohlen wurden. Die Aufbruchsschäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Reichelsheim: Zigaretten erbeutet -

Beute in den frühen Morgenstunden drangen Diebe in den Rewe-Markt in der Eichenstraße ein. Sie brachen die Eingangstür um 02.07 Uhr auf und machten sich sogleich am Zigarettenregel zu schaffen. Aus diesem ließen sie eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten mitgehen. Der Einbruch dauerte lediglich wenige Minuten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter heute in den frühen Morgenstunden, gegen 02.00 Uhr am Rewe-Markt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Gedern: In E-Markt eingebrochen -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Einbrecher am Herkules E-Markt in der Ostpreußenstraße zu. Um kurz nach Mitternacht verschafften sich die Unbekannten über eine Tür der Bäckerei Zutritt zum Markt und lösten den Einbruchalarm aus. Im Kassenbereich des Supermarktes griffen sie sich eine nicht bekannte Menge an Zigarettenschachteln und flohen mit ihrer Beute. Zeugen beobachteten die beiden Männer, die nach dem Einbruch mit einem Pkw vom Tatort flohen. Zeugen, die weitere Angaben zu den Einbrechern oder deren Fluchtwagen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation Büdingen in Verbindung zu setzen.

Florstadt - Nieder-Florstadt: Wohnungseinbruch -

Über ein zuvor aufgebrochenes Fenster stiegen Diebe am späten Silvesterabend in ein Einfamilienhaus im Sternbacher Weg ein. Gegen 22.35 Uhr vernahmen die Bewohner verdächtige Geräusche und alarmierten die Polizei. Bis eine Streife dort eintraf, hatten die Diebe bereits ein Zimmer nach Beute durchsucht und waren anschließend geflohen. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Ober-Mörlen - A5: Dachboxdeckel verloren / Polizei bittet um Mithilfe -

Drei demolierte Fahrzeuge hatte ein Unfall zur Folge, bei dem die Polizeiautobahnstation in Butzbach um Mithilfe bittet. Am 01.01.2024, gegen 13.30 Uhr meldete sich ein Audifahrer, der zwischen den Anschlussstellen Bad Nauheim und Obermörlen in Richtung Frankfurt unterwegs war. Dort war er mutmaßlich über den Deckel einer Dachbox gefahren und hatte einen rund 1.000 Euro teuren Schaden an seinem Wagen davongetragen. Auf dem Standstreifen, so der Audifahrer, nahm er noch einen dort abgestellten dunklen Pkw-Kombi und einen Mann wahr. Wahrscheinlich handelte es sich um den Wagen, von dessen Dachbox sich der Deckel gelöst hatte. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte weder den auf dem Standstreifen geparkten Kombi noch die Reste des Deckels auf der A5 feststellen. Derzeit gehen die Polizisten davon aus, dass der Fahrer die Reste des Deckels einsammelte und davonfuhr, ohne sich bei den Ordnungshütern zu melden. In der Folge meldeten sich noch ein Seat- und ein Passatfahrer, die ebenfalls Schäden an ihren Fahrzeugen davontrugen, nachdem sie mit dem Deckel zusammengeprallt waren. Die Schäden an allen drei Fahrzeugen summieren sich auf mindestens 6.000 Euro. Bei dem Kombi soll es sich um einen Opel oder einen VW gehandelt haben, der eine Wiesbadener Zulassung (WI-Kennzeichen) hatte. Der unbekannte Fahrer hatte dunkle Haare und trug eine Brille. Die Ermittler der Autobahnpolizei suchen Zeugen und fragen: Wer kann weitere Angaben zu dem dunklen Kombi machen? Wo ist ein dunkler Kombi mit defekter bzw. unvollständiger Dachbox aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Bad Vilbel: Wohnung durchsucht -

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Parkstraße rückte am Sonntagabend in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 18.30 Uhr und 22.40 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, kletterten auf ein Vordach und hebelten ein Fenster auf. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlt ein niedriger Eurobetrag an Bargeld aus der Wohnung. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Rosbach v.d.H. - Ober-Rosbach: Parolen und Hakenkreuze gesprüht -

Auf einem auf dem Gelände der Kapersburgschule abgestellten Container ließen Unbekannte Parolen und Hakenkreuze zurück. Der Staatsschutz der Friedberger Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Mit schwarzer, roter und grüner Farbe sprühten die Täter unter anderem verschiedene Zifferfolgen und Penissymbole sowie "ACAB" und zwei Hakenkreuze auf. Die Schmierereien wurden am Samstag, gegen 12.30 Uhr entdeckt. Wann genau die Täter dort agierten ist nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können oder denen auf dem Schulhof Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Rosbach v.d.H. - Ober-Rosbach: Einbrecher erbeuten Bargeld -

Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe suchten Wohnungseinbrecher in der Spessartstraße das Weite. Am Freitag, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür eines Hauses auf und stiegen ein. Anschließend suchten sie nach Wertsachen und machten sich mit dem Bargeld aus dem Staub. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Karben - Groß-Karben: Terrassentür aufgehebelt -

Im Zeitraum von Donnerstagmorgen, gegen 11.00 Uhr bis Samstagabend, gegen 18.40 Uhr suchten Diebe ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Park" auf. Nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten, betraten sie das Haus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Offensichtlich machten die Diebe keine Beute. Die Reparatur der Terrassentür wird mindestens 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

