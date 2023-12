Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Jugendlicher stürzt + Promillefahrer verunglückt + Nach Angriff überwältigt + Diebe stehlen Kupfer + In Nudelladen eingestiegen +

Friedberg (ots)

Ortenberg: Biker stürzt -

Mit schweren Verletzungen ging es für einen 17-jährigen Unfallfahrer gestern Nachmittag ins Krankenhaus. Der in Hungen lebende Jugendliche war gegen 14.50 Uhr mit seinem Bike auf der Landstraße zwischen Bleichbach und Bergheim unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm seine Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus.

Büdingen: Mit Promille verunglückt -

Mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille war am Montagmorgen ein 39-jähriger Seatfahrer unterwegs. Auf der Landstraße zwischen Orleshausen und Calbach verlor er die Kontrolle über seinen Cupra, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Erste Meldungen, wonach der Langenselbolder in seinem Wagen eingeklemmt worden war, bestätigten sich nicht - nichtsdestotrotz rückte die Feuerwehr aus. Ersthelfer und Rettungssanitäter versorgten den Verunglückten. Auf Anordnung der den Unfall aufnehmenden Polzisten wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der 39-Jährige trug leichte Verletzungen in Form von Prellungen davon. Sein Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden - den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Den Langenselboder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Echzell: Angriff mit Küchenmesser -

Ein Polizeieinsatz am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages endete für eine 29-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung. Eine Streife der Büdinger Polizei suchte die Frau gegen 23.30 Uhr in Echzell auf, da sie sich offensichtlich das Leben nehmen wollte. In der Wohnung griff sie plötzlich die Streife mit einem Küchenmesser an. Diese überwältigte die 29-Jährige, wobei sie einer Kollegin mehrfach in den Unterarm biss. Letztlich stellten die Polizisten die Echzellerin einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vor, der ihre zwangsweise Einweisung anordnete. Die Kollegin trug leichte Verletzungen davon und konnte ihren Dienst fortsetzen.

Wölfersheim-Wohnbach: Werkzeuge erbeutet -

Eine private Schrauberwerkstatt in der Eckgasse rückte im Zeitraum zwischen Freitag und Montag in den Fokus unbekannter Diebe. Die verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Werkstatt und ließen Werkzeuge im Wert von knapp 2.000 Euro mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr und Montagabend, gegen 20.00 Uhr in der Eckgasse beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen

Niddatal-Bönstadt: Kupferfallrohre geklaut -

Auf die Kupferfallrohre eines Anwesens in der Sternbacher Straße hatten es Diebe an Weihnachten abgesehen. Zwischen Heiligabend, gegen 18.00 Uhr und dem ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 10.00 Uhr montierten die Diebe mehrere Meter der Metallrohre ab. Der Wert der Beute liegt bei rund 500 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Diebe in Nudelmanufaktur -

Mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro suchten Einbrecher in der Parkstraße das Weite. Die Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür eines auf Nudeln spezialisierten Geschäftes ein, stiegen ein und griffen sich die Kasse des Ladens. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe am frühen Sonntagmorgen (Heiligabend), gegen 03.20 Uhr dort einbrachen. Wer hat die Täter zur genannten Zeit an dem Nudelgeschäft beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

