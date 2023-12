Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Porsche entwendet + Tasche aus Auto entwendet + Pedelec geklaut + Erst gescheitert, dann gestört + Zigarettendiebstahl + Seat touchiert + BMW touchiert

Friedberg (ots)

Wölfersheim- Wohnbach: Porsche entwendet

In der Straße Im Wiesengrund entwendeten Diebe zwischen 21.30 Uhr am Dienstag, 19. Dezember, und 6.45 Uhr am Mittwoch einen Porsche Panamera, der vor einem Hoftor geparkt stand. Bislang ist nicht bekannt, wie die Kriminellen in den PKW im Wert von etwa 40.000 Euro gelangten und den Motor starteten. Die Kriminalpolizei Wetterau sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht auf Mittwoch in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat den Porsche mit dem Kennzeichen FB-LV 9 nach 21.30 Uhr am Dienstag gesehen? Hinweise bitte an die Kripo, Telefonnummer 06031/3010.

Niddatal- Bönstadt: Tasche aus Auto entwendet

Auf unbekannte Weise gelangten Diebe in einen vermutlich verschlossenen Seat Formentor und entwendeten eine Sporttasche mit Kleidung und Kopfhörern im Gesamtwert von etwa 250 Euro. Bei dem Diebstahl, der sich zwischen 18 Uhr am Dienstag, 19. Dezember, und 9.30 Uhr am Mittwoch in der Zwentendorfer Straße ereignete, entstand bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Schaden am PKW. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Büdingen: Pedelec geklaut

Auf unbekannte Weise gelangten Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße und entwendeten von dort ein angeschlossenes Pedelec der Marke "Propain". Das etwa 3.100 Euro teure Rad kam zwischen Montag, 18. Dezember, 7 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, abhanden. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Rosbach- Ober-Rosbach: Erst gescheitert, dann gestört

Ein Dieb scheiterte zunächst am Mittwochabend, 20. Dezember, an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Kurt-Schumacher-Straße. Gegen 19.25 Uhr ließ er von der Tür ab und schlug stattdessen die Scheibe der Terrassentür ein. Dabei überraschten ihn jedoch die nach Hause kommenden Bewohner und der Dieb flüchtete. Er kann lediglich als männlich, etwa 180cm groß, mit schmaler Statur und schwarzer Kleidung beschrieben werden. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt geschätzt 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht Zeugen: Wer hat den Mann wegrennen sehen und kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Bad Vilbel: Zigarettendiebstahl

Bisherigen Ermittlungen zufolge versuchten Diebe am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 2.15 Uhr zunächst, über die Eingangstür in den Rewe-Markt in der Rodheimer Straße zu gelangen. Womöglich durch den einsetzten Alarm verschreckt ließen sie jedoch davon ab, machten sich aber etwa eine halbe Stunde später an einem Fenster zu schaffen und gelangten darüber in das Gebäude. Innerhalb nur weniger Minuten schnappten sie sich eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und flüchteten. Zur Beschreibung ist durch eine Videoüberwachung lediglich bekannt, dass es sich um zwei dunkel gekleidete Männer handelte, die ihr Gesicht vermummt hatten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Rewe-Markt aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Altenstadt: Seat touchiert

Ohne sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden an einem roten Seat Arona zu kümmern, flüchtete ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 19. Dezember, nach einem Unfall, der sich zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr in der Vogelsbergstraße ereignet hatte. Vermutlich hatte der Unbekannte den Seat beim Vorbeifahren touchiert. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Büdingen- Eckartshausen: BMW touchiert

In der Straße Unterpforte touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen 3er BMW und verursachte einen etwa 750 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher nach dem Unfall am Mittwoch, 20 Dezember, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, unerlaubt weiter. Vermutlich war er in einem silberfarbenen PKW unterwegs. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell