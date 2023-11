Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Präventionstipps zum Schutz vor Taschendieben in der Vorweihnachtszeit

Lübeck (ots)

Mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte herrscht sowohl auf der Lübecker Altstadtinsel als auch in den Innenstädten Ostholsteins reges Treiben. Dichtes Gedränge, nicht nur in der Dunkelheit im Freien, sondern auch in Geschäften und Supermärkten nutzen Taschendiebe, indem sie ihre Opfer ablenken und deren Wertgegenstände entwenden. In den meisten Fällen werden Geldbörsen aus Taschen oder Rucksäcken der unaufmerksamen Opfer entwendet.

Zur Verhinderung möglichst vieler Diebstähle setzt die Polizeidirektion Lübeck auch in diesem Jahr auf Präsenz. Uniformierte Polizistinnen und Polizisten werden in den kommenden Wochen verstärkt Fußstreife auf den Weihnachtsmärkten laufen und gezielt mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen.

Dennoch sollte jeder einzelne vorsichtig sein und auf seine Wertgegenstände achten. Die Polizei rät deshalb:

-Tragen Sie Geld, Kreditkarten oder Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst nah am Körper.

-Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

-Führen Sie Ihren Rucksack oder Ihre Handtasche im Gedränge auf der Körpervorderseite mit und halten Sie den Reißverschluss geschlossen.

-Seien Sie misstrauisch, wenn Sie angerempelt worden sind. Taschendiebe arbeiten im Team!

-Geheimzahlen für Bank- oder Kreditkarten gehören nicht in die Geldbörse.

-Stellen Sie Handtaschen oder Rucksäcke nicht unbeaufsichtigt ab oder lassen Ihre Wertsachen im Einkaufswagen zurück.

-Im Falle eines Diebstahls melden Sie sich ohne Zeitverzug bei der Polizei, überprüfen Ihre Kontobewegungen und sperren Ihre Kontenkarten über die Sperrhotline 116 116.

Weitere Tipps, sich vor Taschendieben zu schützen, erhalten Sie kostenfrei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell