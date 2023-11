Polizeidirektion Lübeck

Schwer verletzte Person nach körperlicher Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag (23.11.), gegen 19:15 Uhr, kam es in der Nähe der Bushaltestelle im Schanzenbarg 2 in Bad Oldesloe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, infolgedessen ein Mann schwer verletzt wurde und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Fahrgäste eines Busses der Linie 8102 konnten das Geschehen aus der Bushaltestelle sowie aus dem Bus heraus beobachten. Durch mehrmaliges Nutzen der Hupe, machte der Busfahrer auf sich aufmerksam und sorgte dafür, dass die Personen zunächst voneinander abließen.

Die Polizei sucht jetzt nach Fahrgästen des Busses sowie Anwohnern aus der unmittelbaren Nähe der Bushaltestelle, die Angaben zu den beteiligten Personen machen können und noch nicht von der Polizei befragt wurden.

Die Meldungen oder sachdienliche Hinweise werden dankend beim Kriminaldauerdienst Lübeck unter der Telefonnummer: 0451 - 131 4605 oder per E-Mail: KDD.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

