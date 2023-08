POL-RBK: Leichlingen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstag (24.08.) ereignete sich am Kreisverkehr Bensberger Straße / Schnabelsmühle ein Verkehrsunfall zweier Radfahrer, bei dem sich ein 49-jähriger Bergisch Gladbacher schwer verletzte. Der 49-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 09:50 Uhr den Radweg der Bensberger Straße in Richtung Kreisverkehr. Im dortigen Kurvenbereich kam ...

mehr