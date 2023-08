Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Tabakwaren bei Einbruch in Supermarkt entwendet

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (25.08.) gegen 01:20 Uhr sind bislang Unbekannte in einen Supermarkt in der Herkenrather Straße in Sand eingebrochen.

Der Geschäftsinhaber war über sein Mobiltelefon alarmiert worden und begab sich zunächst zu seinem Geschäft, um nachzusehen, ob es sich um einen Fehlalarm handelt. Vor dem Laden traf er auf drei männliche Tatverdächtige, die umgehend mit zwei Pkw flüchteten. Von einem Pkw konnte der Geschädigte das Kennzeichen ablesen. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass das Kennzeichen kurz vor der Tat im Umfeld entwendet worden ist.

Offenbar wurde die Haupteingangstür gewaltsam aufgehebelt und im Inneren die Tür zum Lottoladen aufgebrochen. Es wurden zahlreiche Tabakwaren mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Der verursachte Sachschaden beträgt zudem mehrere tausend Euro.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell