POL-OH: Verkehrsunfall (Alleinunfall) mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der Bundesstraße 62, Höhe Kirtorf

Kirtorf (ots)

Auf der Bundesstraße 62 in kam es am Freitag Nachmittag (07.07.), gegen 14.25 Uhr, zu einem Motorradunfall bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Der 48 Jahre alte und aus Antrifttal stammende Mann befuhr zunächst mit seiner Maschine die Bundesstraße aus Kirtorf kommend in Richtung Alsfeld. In Höhe der Ortseinfahrt Ober-Gleen geriet der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Er stieß dabei mit der am Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke und einem Straßenschild zusammen. Durch den Aufprall zog sich die Person schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Ersten Schätzungen nach wird der entstandene Sachschaden derzeit mit rund 1.000 Euro beziffert. Die Unfallaufnahme und Ursachenermittlung erfolgte durch Beamte der Polizei Alsfeld.

