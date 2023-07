Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Rollerfahrer gestürzt

Hünfeld. Am Donnerstag (06.07.) ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der Mackenzeller Straße ein Alleinunfall, bei dem ein 45-jähriger Rollerfahrer aus Hünfeld stürzte. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen touchierte der Hünfelder zunächst aus noch unklarer Ursache mit seinem Zweirad den Bordstein und stürzte in der Folge. Dabei verletzte er sich schwer und musste in die Klinik transportiert werden. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergab sich für die Beamten der Verdacht auf Alkohol am Steuer, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Polizeistation Hünfeld

Unfall mit leicht verletzter Person

Fulda. Am Donnerstag (06.07.) kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 85-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Fulda befuhr die Rabanusstraße in Richtung Dahlbergstraße. An der Ecke Bahnhofstraße wollte der 28-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand die Einmündung passierten. Zeitgleich wollte eine 85-jährige Fußgängerin aus Eichenzell die Bahnhofstraße überqueren. Vermutlich als die Ampel umschaltete betrat die Frau aus Eichenzell die Fahrbahn und wurde sodann aus noch unklarer Ursache von dem anfahrenden E-Scooter-Fahrer gestreift. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Haunetal. Am Donnerstag (06.07.), um 7:20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Fahrer aus Haunetal mit seinem Leichtkraftrad die L3471 aus Richtung Wetzlos kommend in Fahrtrichtung Solms. Auf Höhe einer leichten Linkskurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro an seinem Leichtkraftrad.

Polizeistation Bad Hersfeld

