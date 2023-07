Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Schuppens, Rotenburg an der Fulda

Hersfeld - Rotenburg (ots)

In der Innenstadt von Rotenburg geriet ein kleiner Lagerschuppen in Brand. Eine Nachbarin verständigte rechtzeitig die nebenan wohnende Besitzerin; diese unternahm noch Löschversuche mit einem Gartenschlauch. Die alarmierte Feuerwehr Rotenburg konnte in kurzer Zeit den Brand löschen. Der ca. 90-Jahre alte Schuppen sowie die darin befindlichen acht Mülltonnen wurden stark beschädigt; den aus einer Holzkonstruktion bestehende Schuppen hat die Feuerwehr kontrolliert zum Einsturz gebracht. Der Schaden beträgt ca 30.000 Euro, da durch Rauchentwicklung das nebenstehende dazugehörige Gebäude an der Außenfassade verschmutzt wurde. Personen wurden nicht verletzt, die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Gefertigt:Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Lampersbach, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell