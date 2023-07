Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Leicht verletzter Rollerfahrer

Nüsttal. Am Mittwoch (05.07.), gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 53-jähriger Rollerfahrer aus Hünfeld leicht verletzt wurde. Der Hünfelder befuhr die Straße "Am Schafberg" in Silges und wollte nach aktuellem Kenntnisstand die L3176 queren. Auf dieser fuhr in Richtung Morles zeitgleich eine 63-Jährige aus Hünfeld mit ihrem Pkw. Aus noch unklarer Ursache fuhr der 53-Jährige in die Fahrerseite der vorfahrtsberechtigten Hünfelderin. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Geparkter Pkw beschädigt

Niederaula. Am Montag (03.07.), gegen 17.30 Uhr, parkte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula streifte derzeitigen Erkenntnissen nach im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hinweise nach Parkrempler erbeten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (05.07.), zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr, parkte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Salzungen ihr Fahrzeug, einen weißen Hyundai Kona, im Parkhaus einer Firma. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden am rechten Außenspiegel fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

