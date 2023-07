Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Kirtorf. Mindestens zwei unbekannte Täter versuchten am frühen Donnerstagmorgen (06.07.), gegen kurz vor 3 Uhr, einen Zigarettenautomaten im Bereich einer Tankstelle in der Alsfelder Straße gewaltsam zu öffnen. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde und sich in Richtung der Tatörtlichkeit begab, ging nach aktuellem Kenntnisstand ein Bewegungsmelder an. Vermutlich ließen die beiden Unbekannten daraufhin von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. An dem Zigarettenautomaten entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell