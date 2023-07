Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Heringen - Am Dienstag (04.07.2023)befuhr um 15:15 Uhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Vacha die Obere Goethestraße aus Richtung Bodenweg kommend in Richtung Dickesstraße. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen befuhr die Dickesstraße aus Richtung Steinbergstraße kommend in Richtung Hauptstraße. Beide Fahrzeuge näherten sich dem Kreuzungsbereich Dickesstraße/Obere Goethestraße. Die 45-Jährige musste laut Verkehrszeichen die Vorfahrt gewähren. Sie tastete sich in den Kreuzungsbereich hinein, übersah jedoch die von links kommende Pkw-Fahrerin aus Heringen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin aus Vacha prallte frontal in die Beifahrerseite der Pkw-Fahrerin aus Heringen. Diese verlor die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn auf den rechten Parkstreifen ab. Sie kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Zudem wurde die Betonmauer eines Grundstücks am Gehwegrand ebenfalls beschädigt. Das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin aus Heringen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Dienstag (04.07.2023) befuhr um 19.12 Uhr ein 56-jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrrad die Elisabeth-Selbert-Straße in Richtung Johannes-Klein-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 19 konnte er wegen defekten Bremsen am Fahrrad nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen und fuhr gegen den Gartenzaun der Hausnummer 19. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden am Fahrrad und am Gartenzaun in Höhe von etwa 300 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Niederaula - Am Dienstag (04.07.2023) befuhr um 19.50 Uhr ein 19-jähriger Fahranfänger aus Schlitz mit seinem Pkw die Landstraße 3471 von Solms kommend in Richtung Neukirchen. In einer leichten Rechtskurve, im Bereich einer Steigung, kam er nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula entgegen. Es kommt zum Zusammenstoß an den jeweils linken vorderen Fahrzeugfronten. Der Pkw-Fahrer aus Niederaula wird nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Der 19-jährige Pkw-Fahrer kommt mehrere Meter hinter der Anstoßstelle auf der Gegenfahrbahn mit der Front im linen Straßengraben zum Stehen. Der 53-Jährige wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

