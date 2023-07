Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Hünfeld. Am Dienstag (04.07.), gegen 6:20 Uhr, kam es im Hünfelder Industriegebiet zu einem Verkehrsunfall, wobei sich ein 48-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzte. Dieser befuhr die Straße "Im Stauster" in Fahrtrichtung Wellastraße. Ein 33-Jähriger aus Hünfeld fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand nach links in die Industriestraße einbiegen, wobei er mit dem Fahrrad kollidierte. Der 48-jährige Radfahrer wurde durch einen Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Unfallflucht

Philippsthal. Am Montag (03.07.), in der Zeit von 9:50 Uhr bis 11 Uhr, parkte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal seinen schwarzen VW Passat auf dem Parkplatz einer Sporteinrichtung an der Straße "Am Zollhaus". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte vermutlich mit seinem Fahrzeug links daneben und touchierte beim Ausparken den VW des 34-Jährigen am hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Donnerstag (29.06.), gegen 14.30 Uhr bis Montag (03.07.), gegen 15 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren weißen Opel Mokka ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Mokka im hinteren Bereich der linken Stoßstange. Der entstandene Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell