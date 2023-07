Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Arbeitsunfall bei Reinigungsarbeiten in Hünfeld

Hünfeld (ots)

Am Mittwoch (05.07.2023) kam es gegen 16.15 Uhr zu einem Arbeitsunfall in einem Betrieb im Breitzbacher Weg in Hünfeld. Von einem 3-köpfigen Arbeitstrupp sollten Behälter gereinigt werden. Einer der eingesetzten Arbeiter stürzte bei den Arbeiten in einen Behälter. Seine Kollegen verständigten die Rettungsleitstelle und versuchten, den Gestürzten eigenständig aus dem etwa 4 m tiefen Behälter zu ziehen, was jedoch bis zum Eintreffen der Feuerwehr zunächst nicht gelang. Erst durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelang es den in den Behälter gefallenen Arbeiter aus seiner misslichen Lage zu befreien. Bei dem Sturz hatte sich der betroffene Arbeiter zum Glück nicht verletzt. Alle drei Arbeiter wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser zwecks medizinischer Untersuchung zugeführt, da sie aufgrund des streng herrschenden und unangenehmen Geruchs in dem Behälter, über Übelkeit klagten.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell