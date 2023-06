Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich bei Unfall

Espelkamp (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls in Espelkamp wurden die Beamten am Samstagabend zu einer außerorts gelegenen Unfallörtlichkeit zwischen Diekerort und Isenstedt gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf zwei verletzte Personen und zwei beschädigte Pkws.

Eine 66-jährige Frau aus Lübbecke hatte den Erkenntnissen nach gegen 20 Uhr die Lange Straße in Richtung Isenstedter Straße befahren. Zeitgleich war ein 70-jähriger Espelkamper mit seinem Renault auf der Straße "Alte Zwetschenstraße" in Richtung Isenstedt unterwegs. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Toyota der Frau geriet hierdurch ins Schleudern, kippte um und kam letztendlich auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Dessen Fahrerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Der Mann aus Espelkamp hatte offenbar mehr Glück. Auch er wurde vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt, konnte es nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden

