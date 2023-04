POL-WND: Pkw unter Drogeneinfluss geführt

St. Wendel (ots) - In der Zeit von etwa 05:30 Uhr bis 07:45 Uhr wurde am Samstagmorgen der Betriebshof der Saar-Mobil GmbH in der Mommstraße in St. Wendel aufgebrochen. Im Anschluss ging der männliche Einzeltäter, der von einer Kamera erfasst und aufgenommen wurde, mehrere auf dem Betriebshof abgestellte Busse gewaltsam an. Kurz vor der Tat war der Mann bereits einem Busfahrer am nahegelegenen ZOB aufgefallen, da er ...

