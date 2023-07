Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Werkzeug gestohlen - Schließfächer aufgehebelt

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Die beiden amtlichen Kennzeichen FD-JB 222 eines schwarzen FCA Compass stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (05.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Haimbacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeug gestohlen

Petersberg. Am Mittwoch (05.07.), zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, stahlen Unbekannte einen Bohrhammer im Wert von rund 600 Euro von einer Baustelle in der Straße "Am Rabenstein" in Steinau. Zur Tatzeit befand sich das Werkzeug in einem dafür vorgesehenen Koffer des Herstellers Makita. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schließfächer aufgehebelt

Fulda. Unbekannte hebelten am Mittwoch (05.07.), zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, mehrere Schließfächer und Spinde in einem Schwimmbad in der Straße "Esperantoplatz" auf. Anschließend entnahmen die Täter Wertgegenstände von noch unklarem Wert. Zudem entstand Sachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell